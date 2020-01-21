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Дом в Уфе, поврежденный в результате хлопка газа, восстановят

На ремонтные работы выделят 5,7 млн рублей

УФА, 21 января. /ТАСС/. Двухэтажный дом в Уфе, частично поврежденный в результате хлопка газовоздушной смеси, будет восстановлен за 5,7 млн рублей. Для этого потребуется восстановить аварийные конструкции, сообщил заместитель главы администрации города Аскат Хайруллин во вторник на совещании в мэрии.

В результате хлопка газовоздушной смеси 15 января произошло частичное обрушение потолка в 2-этажном доме №16 по улице Пекинской, пострадали 3 человека.

"По результатам обследования предлагается выполнить демонтаж аварийных и ограниченно работоспособных конструкций, возвести их заново. Проектно-сметная документация готова, ориентировочно цена работ составляет 5,7 млн рублей", - сообщил Хайруллин.

Он отметил, что в аварийном состоянии находятся наружные и перекрытия второго этажа. Также повреждены перекрытия 1-го этажа, часть стены и стропильная система. "Хорошо, принимайте меры, вопросов нет. Раз заключение есть, надо в ускоренном темпе заканчивать эти работы и переселять людей", - распорядился мэр Ульфат Мустафин.

Сообщение об инциденте поступило 04:55 мск. Дом построен в 1953 году, в нем 18 квартир, в которых проживает 54 человека. По данным властей города, в пункте временного пребывания размещены 9 человек из разрушенного подъезда.

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