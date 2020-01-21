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В 2021 году на Камчатке может появиться первый крытый каток

Он будет предназначен как для тренировок спортсменов, так и для массового катания
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© Артем Ленц/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 января. /ТАСС/. Крытый каток общей пропускной способностью почти 200 человек в день может появиться в административном центре Камчатки - Петропавловске-Камчатском - уже в первом полугодии 2021 года. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте правительства Камчатского края.

На сегодняшний день в регионе нет крытого катка - крупная ледовая арена "Атмосфера" была закрыта в 2018 году. Сейчас на ее месте ведется строительство нового стадиона "Спартак", а хоккейные команды края уже почти два года тренируются под открытым небом. Планируется, что новая крытая ледовая арена будет предназначена не только для тренировочных занятий по хоккею с шайбой и фигурному катанию, но и для массового катания на коньках и проведения культурных мероприятий.

"Уверен, что в апреле начнется возведение спортивного комплекса, а к концу этого года сам дворец будет подведен под кровлю. Могу заверить, что приложу все силы, чтобы в первом полугодии 2021 года ребятишки вышли на лед", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Илюхина.

Проект по строительству крытого ледового катка в Петропавловске-Камчатском готов и уже прошел экспертизу. В ближайшее время будет объявлен конкурс на право заключения концессионного соглашения по его строительству. Трибуны ледовой арены будут вмещать до 200 человек. В соответствии с проектом здание разделено на три блока: блок ледовой арены, технически-бытовой блок со спортивными залами и блок технических помещений и машин для заливки и обслуживания льда. Спортивно-тренировочные залы расположены на втором этаже.

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РоссияКамчатский крайДальний Восток
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