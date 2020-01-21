Грета Тунберг в Давосе обвинила СМИ в замалчивании проблем климата

ДАВОС /Швейцария/, 21 января. /ТАСС/. 17-летняя активистка Грета Тунберг, выступившая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, заявила, что мировые СМИ игнорируют данные о выбросах углекислого газа в атмосферу и последствиях этого в виде изменения климата, о которых она постоянно упоминает в своих выступлениях.

"Почему так важен показатель [ограничения] повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия? Потому что даже при повышении на 1 градус люди умирают от климатических изменений. В этом состоит задача всей науки - предотвратить дестабилизацию климата <…> Каждая доля градуса важна", - рассуждала Тунберг.

"С прошлого лета я повторяю эти цифры снова и снова. Но, честно говоря, я не видела, чтобы хотя бы кто-то из СМИ или персонально попытался их озвучить. Я знаю, что вы не хотите об этом слышать или говорить, но я продолжу, пока вы не захотите начать это делать", - пригрозила она.

Тунберг выступала на сессии "Прокладывая устойчивый путь к общему будущему", которая открывала деловую программу саммита в Давосе. В ней также выступали и другие влиятельные и известные тинейджеры - основатель фонда "Свет и Надежда для Пуэрто Рико" Сальвадор Гомес, журналист и активист, глава общественной организации из Замбии Наташа Мванса и 13-летняя активистка из Канады Отэм Пелтье.

В то же время Тунберг призналась, что "не может пожаловаться на то, что ее не слышат". "Меня всегда слышат. Но проблема в том, что голоса ученых и молодого поколения не находятся в центре дискуссии", - считает она. "Климат и окружающая среда - популярные темы для разговора сейчас, и большое спасибо молодежи, что она продвигает их, но, если мы посмотрим на эти проблемы под другим [практическим] углом, то не было сделано почти ничего, выбросы углекислого газа не были сокращены", - сказала она в ходе сессии на форуме, добавив, что "в будущем все изменится".

Тунберг напомнила, что, если человечество хочет иметь шанс в 67% для того, чтобы ограничить рост глобальной температуры 1,5 градусами, то лимит выбросов СО2 в атмосферу составляет 420 гигатонн. Однако в реальности этот объем гораздо меньше, говорит она, так как среднегодовые выбросы углерода выше ожидаемых.

Грета Тунберг стала известна после эмоционального выступления в ООН конце сентября прошлого года, которое вызвало большой общественный резонанс. В своей речи активистка обвинила собравшихся на саммите по климату глав государств в том, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство, и призвала мировых лидеров даже не пытаться заявлять, что для борьбы с загрязнением атмосферы делается достаточно. Ее выступление вызвало неоднозначную реакцию.

Тунберг также стала лицом международной акции Global Climate Strike ("международная климатическая забастовка"). В 2018 году экоактивистка начала школьную забастовку за климат - каждую пятницу она проводила одиночный пикет у здания шведского парламента. Ее примеру последовали студенты и школьники многих стран.