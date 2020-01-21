Жээнбеков планирует принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Москве

БИШКЕК, 21 января. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков намерен принять участие в предстоящих в Москве торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС сообщили во вторник в аппарате главы киргизского государства.

"Президент планирует свое участие в этом году в праздновании Дня Победы в столице России", - заявил представитель аппарата.

Как напомнил собеседник, 2020 год объявлен перекрестным годом Киргизии в России и России в Киргизии. "В связи с этим состоится ряд совместных мероприятий на различных уровнях", - уточнил он.

Договоренность о проведении в 2020 году перекрестного года России в Киргизии и Киргизии в РФ была достигнута на состоявшейся в конце марта 2019 года в Бишкеке встрече президентов двух государств Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова.

В годы Великой Отечественной войны из Киргизии, где на тот момент насчитывалось около миллиона жителей, на фронт ушли 360 тыс. человек, 130 тыс. из них погибли в боях с фашистскими захватчиками.