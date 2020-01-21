Во Владимиро-Суздальский музей-заповедник передали клад, найденный "черным" копателем

ВЛАДИМИР, 21 января. /ТАСС/. Представители ФСБ и Минкультуры РФ передали на временное хранение в Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник около 1,5 тыс. предметов серебряного клада, найденного в 2016 году "черным" копателем в окрестностях деревни Федоровское Юрьев-Польского района Владимирской области. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе музея-заповедника.

Как сообщалось, клад русских монет и денежных слитков конца XIV- начала XV века был найден так называемым "черным" копателем в результате незаконных раскопок. В ноябре 2016 года артефакты были изъяты правоохранительными органами и переданы государству, в начале 2019 года нарушителя оштрафовали на 65 тыс. рублей за незаконный поиск и изъятие археологических предметов.

"Представители ФСБ и Министерства культуры Российской Федерации передали на временное хранение во Владимиро-Суздальский музей-заповедник около 1500 предметов знаменитого клада, найденного в октябре 2016 года около села Федоровское Владимирской области", - уточнили в пресс-службе.

В состав переданных музею ценностей входят 1479 монет и 5 слитков-полтин, исторически связанных с Владимиро-Суздальской землей, эта часть клада была оценена более, чем в 3 млн рублей. После обследования территории находки, сотрудники Института археологии РАН обнаружили еще 523 монеты, которые, как уточнили ТАСС в музее-заповеднике, сейчас находятся в институте. После изучения предметов и соответствующего решения Минкультуры РФ, составляющие клада войдут в государственную часть музейного фонда и могут быть выставлены в одном из музеев страны.

"На ученом совете музея-заповедника принято решение о создании экспозиции "Кладовая кладов". Мы надеемся, что после согласования с Минкультуры РФ, Федоровский клад будет передан в фонды нашего музея. Наши ученые уже дистанционно приступили к изучению этого клада, мы можем даже предположительно говорить о его принадлежности роду бояр Добрынских, которые связаны с Владимиро-Суздальской землей. Убеждена, что Федоровский клад может стать "жемчужиной" в экспозиции Владимиро-Суздальского музея-заповедника", - уточнила ТАСС генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова, отметив, что сейчас в фондах музея нет слитков-полтин, которых в России сохранилось не более 30 штук.

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - один из ведущих федеральных музеев, основан в 1958 году. Музей объединяет 65 памятников архитектуры в трех городах: Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, двух селах: Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России: по статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений. Археологическая коллекция музея включает в себя свыше 144 тыс. предметов основного фонда.