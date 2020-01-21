{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во Владимиро-Суздальский музей-заповедник передали клад, найденный "черным" копателем

В его состав вошли 1479 монет и 5 слитков-полтин

ВЛАДИМИР, 21 января. /ТАСС/. Представители ФСБ и Минкультуры РФ передали на временное хранение в Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник около 1,5 тыс. предметов серебряного клада, найденного в 2016 году "черным" копателем в окрестностях деревни Федоровское Юрьев-Польского района Владимирской области. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе музея-заповедника.

Как сообщалось, клад русских монет и денежных слитков конца XIV- начала XV века был найден так называемым "черным" копателем в результате незаконных раскопок. В ноябре 2016 года артефакты были изъяты правоохранительными органами и переданы государству, в начале 2019 года нарушителя оштрафовали на 65 тыс. рублей за незаконный поиск и изъятие археологических предметов.

"Представители ФСБ и Министерства культуры Российской Федерации передали на временное хранение во Владимиро-Суздальский музей-заповедник около 1500 предметов знаменитого клада, найденного в октябре 2016 года около села Федоровское Владимирской области", - уточнили в пресс-службе.

В состав переданных музею ценностей входят 1479 монет и 5 слитков-полтин, исторически связанных с Владимиро-Суздальской землей, эта часть клада была оценена более, чем в 3 млн рублей. После обследования территории находки, сотрудники Института археологии РАН обнаружили еще 523 монеты, которые, как уточнили ТАСС в музее-заповеднике, сейчас находятся в институте. После изучения предметов и соответствующего решения Минкультуры РФ, составляющие клада войдут в государственную часть музейного фонда и могут быть выставлены в одном из музеев страны.

"На ученом совете музея-заповедника принято решение о создании экспозиции "Кладовая кладов". Мы надеемся, что после согласования с Минкультуры РФ, Федоровский клад будет передан в фонды нашего музея. Наши ученые уже дистанционно приступили к изучению этого клада, мы можем даже предположительно говорить о его принадлежности роду бояр Добрынских, которые связаны с Владимиро-Суздальской землей. Убеждена, что Федоровский клад может стать "жемчужиной" в экспозиции Владимиро-Суздальского музея-заповедника", - уточнила ТАСС генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова, отметив, что сейчас в фондах музея нет слитков-полтин, которых в России сохранилось не более 30 штук.

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - один из ведущих федеральных музеев, основан в 1958 году. Музей объединяет 65 памятников архитектуры в трех городах: Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, двух селах: Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России: по статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений. Археологическая коллекция музея включает в себя свыше 144 тыс. предметов основного фонда.

Теги
РоссияВладимирская область
Реклама на ТАСС
Мосгорсуд признал незаконным ряд обысков у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией
Эти обыски были проведены по делу о легализации денег
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС