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IKEA отзывает сделанные в Индии дорожные кружки из-за обнаружения в них токсина

Компания отмечает, что для возврата денег за покупку чек не понадобится

ТАСС, 21 января. Шведская компания IKEA обнаружила в кружках Troligtvis, которые были в продаже с октября 2019 года по январь 2020 года, токсичное вещество и просит покупателей вернуть товар, говорится в сообщении на сайте компании.

"Мы просим покупателей, которые приобрели дорожную кружку Troligtvis с маркировкой Made in India (розовая / синяя / бежевая), незамедлительно прекратить ее использование и вернуть ее в любой магазин IKEA для полного возврата средств. Недавние испытания выявили, что материал дорожной кружки может выделять химикаты в количестве, превышающем установленные нормы", - говорится в сообщении, и отмечается, что для получения возврата денег чек не потребуется.

Согласно испытаниям IKEA, материал, из которого сделана кружка, может выделять дибутилфталат. При этом в сообщении отмечается, что компания серьезно относится к безопасности продукции, поэтому в  IKEA много лет действует запрет на использование фталатов в материалах товаров, которые контактируют с пищевыми продуктами.

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