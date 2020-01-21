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Польский МИД выразил надежду на возобновление диалога историков России и Польши

В ведомстве заявили, что поддерживают постулат полного открытия российских архивов и проведение честного исторического диалога ученых

ВАРШАВА, 21 января. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Министерство иностранных дел Польши надеется, что публикация в РФ новых документов об истории Второй мировой войны положит начало возобновлению диалога историков двух стран. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила во вторник пресс-служба польского внешнеполитического ведомства.

"МИД Польши поддерживает постулат полного открытия российских архивов и проведение честного исторического диалога ученых", - указали в МИД республики.

"Одновременно мы подчеркиваем, что часть тех документов [опубликованных Минобороны РФ по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией Варшавы 17 января] была рассекречена ранее. Они не привносят никакой новой информации. Однако мы надеемся, что они [документы] демонстрируют готовность к возобновлению открытого диалога между историками с обеих сторон", - подчеркнули в пресс-службе.

Распространенные Минобороны РФ в канун 75-летия со дня освобождения Варшавы советскими войсками 17 января 1945 года архивные документы свидетельствуют о варварстве фашистов в концлагерях, героизме Красной армии, потери которой при освобождении Польши составили 600 тыс. человек, а также о том, как тепло встречали поляки своих освободителей. Также они рассказывают о том, какую экономическую помощь оказал Советский Союз в восстановлении Польши.

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РоссияПольша
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