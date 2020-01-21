Число инфицированных пневмонией нового типа в Китае возросло до 291

ПЕКИН, 21 января. /ТАСС/. Число лиц, зараженных коронавирусом нового типа, в Китае продолжает увеличиваться и возросло до 291 человека. Такие данные распространил во вторник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По его информации, за последние сутки было зарегистрировано 77 новых случаев - в городе Ухане и прилегающей к нему провинции Хубэй, в Пекине и Шанхае. Еще в девяти регионах выявлены 27 больных с подозрением на пневмонию нового типа.

Согласно опубликованной статистике, на текущий момент большинство инфицированных (270 человек) находятся в Ухане, откуда началось распространение болезни. Пять жителей госпитализированы в китайской столице, 14 человек - в южной провинции Гуандун, два - в Шанхае. Еще в 14 регионах власти поместили на карантин 54 лиц, находящихся под подозрением, у которых выявлены симптомы, сходные с пневмонией.

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