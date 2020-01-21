Кабмин одобрил проект договора между Россией и Израилем об усыновлении

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект договора между РФ и Израилем о сотрудничестве в области усыновления детей. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить представленный Минпросвещения России, согласованный с МИД России, другими заинтересованными федеральными органами государственной власти и предварительно проработанный с израильской стороной проект договора между Российской Федерацией и Государством Израиль о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей", - говорится в документе.

Мишустин поручил Минпросвещения и МИД РФ провести переговоры с Израилем и по достижении договоренности подписать указанный договор.

Переговоры о заключении соглашения с Израилем по усыновлению российских детей велись с 2016 года. Согласно статистике, в 2018 году граждане Израиля усыновили 15 детей из России.