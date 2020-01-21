Мосгорсуд признал незаконным ряд обысков у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Московский городской суд признал незаконными некоторые постановления об обысках у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, которые были проведены по делу о легализации денег. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе суда.

"В ходе рассмотрения апелляционных жалоб Мосгорсудом был отменен ряд постановлений Басманного суда в связи с нарушением УПК РФ. Материалы направлены в суд первой инстанции на новое рассмотрение", - сказали в пресс-службе.

По информации ФБК, были отменены 14 из 56 обжалованных постановлений об обысках в домах сотрудников и волонтеров региональных штабов. Все обжалованные следственные действия прошли в октябре 2019 года.

9 октября 2019 года ФБК был внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов. По данным Минюста, фонд занимается политической деятельностью и получает иностранное финансирование.

Кроме того, СК расследует уголовное дело о легализации денежных средств, которые были направлены на финансирование ФБК, возбужденное по ч. 4 ст. 174 УК РФ. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к работе фонда, легализовали крупную сумму денег в рублях и валюте, полученную заведомо преступным путем. Соучастники преступления легализовали эти деньги, они были направлены на финансирование ФБК. В рамках расследования этого дела суды наложили арест на счета некоммерческих организаций ФБК и "Защита прав граждан", а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц.