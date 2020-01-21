{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рогозин подарил Лукашенко перчатку космонавта

Глава Роскосмоса рассказал, что это настоящая перчатка космонавта, побывавшего в космосе в 2019 году

МИНСК, 21 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил в подарок от генерального директора госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрия Рогозина перчатку космонавта. Об этом рассказало издание "СБ. Беларусь сегодня".

В ходе встречи во вторник в Минске Александр Лукашенко и Дмитрий Рогозин обсудили сотрудничество Белоруссии и России в космической сфере. В самом начале разговора Рогозин вручил белорусскому лидеру сувенир от космонавтов и Роскосмоса. "Позвольте в самом начале подарить вам сувенир от ряда космонавтов, от всего Роскосмоса за сотрудничество, которое осуществляется с белорусскими предприятиями. Это настоящая перчатка космонавта, побывавшего в космосе в 2019 году. Я потом по секрету скажу, чья она", - сказал Рогозин. Лукашенко назвал подарок "легендарным". "Это у меня первый такой легендарный подарок", - поблагодарил глава белорусского государства.

Глава Роскосмоса рассказал, что сотрудничество с белорусскими специалистами в космической сфере развивается успешно. "С точки зрения освоения рынка космических услуг, я думаю, у белорусских предприятий есть огромный потенциал", - сказал он.

В настоящее время специалисты Роскосмоса и Национальной академии наук вместе с белорусским предприятием "Пеленг" работают над созданием нового космического аппарата (БКА-2) сверхвысокого разрешения. Он расширит состав российско-белорусской группировки спутников.

Спутник не будет уступать мировым аналогам. С его помощью удастся получать снимки с разрешением до 0,35 м, поэтому реализация проекта будет иметь высокий коммерческий успех. Предполагается, что его вывод на орбиту может состояться в 2023-2024 годах.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичРогозин, Дмитрий ОлеговичБелоруссия
Реклама на ТАСС
Мосгорсуд признал незаконным ряд обысков у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией
Эти обыски были проведены по делу о легализации денег
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС