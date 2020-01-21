Глава Минюста Украины заявил о нехватке мест для задержанных в СИЗО

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Украина испытывает дефицит мест в следственных изоляторах (СИЗО). Об этом заявил министр юстиции страны Денис Малюська.

"СИЗО во многих городах не хватает. Например, в Киеве формально у нас еще есть около ста мест [в СИЗО], которые мы можем заполнить. Но все равно это уже на грани возможного. Если существенно увеличится количество [осужденных], мы будем вынуждены куда-то их отправлять", - признал министр в эфире украинского телеканала "1+1".

В то же время Малюська признал, что строительство новых СИЗО на Украине затруднительно. "Средств на инфраструктуру у нас сейчас нет. Мы сейчас прорабатываем механизм, чтобы продавать существующие здания тюремной системы и на эти средства строить что-то новое", - сказал Малюська.

В качестве решения вопроса министр считает необходимым уменьшить количество заключенных на Украине. "Мы хотим внедрить нормальную систему электронного мониторинга, где бы люди, не только те, которые в СИЗО, но и в тюрьмах, могли бы оттуда выходить, там, где особой опасности нет. И с браслетами находиться, например, у себя дома", - озвучил он одну из идей.

Малюська также отметил, что наркозависимых заключенных, например, можно было бы содержать в больницах. "В тюрьмах нет инфраструктуры, чтобы их там нормально лечить, - наркозависимых <...> Их надо лечить, а не туда (в заключение - прим. ТАСС) помещать", - уверен он.

В ноябре 2019 года Малюска сообщил, что из-за нехватки финансирования пенитенциарной системы в стране может произойти закрытие тюрем. Также глава Минюста указал на то, что на Украине рассматривается возможность внедрения частных СИЗО по типу отелей, однако контроль за ними останется у государства.