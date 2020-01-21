Роспотребнадзор разработал тест на выявление коронавируса нового типа

МОСКВА, 21 января /ТАСС/. Роспотребнадзор уже разработал диагностическую тест-систему для выявления обнаруженного в Китае нового типа коронавируса, в лаборатории России она поступит к концу недели, сообщили в пресс-службе ведомства.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"В настоящее время научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора уже разработана диагностическая тест-система, которая позволит быстро идентифицировать возбудитель инфекции, к концу недели она начнет поступать в лаборатории страны. Тактика противоэпидемических мер будет корректироваться с учетом поступающей из КНР и Всемирной организации здравоохранения информации", - говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, в российские регионы были направлены указания по тактике проведения противоэпидемических мероприятий, "включая отбор и лабораторные исследования материала от людей, готовность медицинских организаций к приему больных, подозрительных на заболевание".

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.