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75-летие Победы

Лидеры стран ШОС примут участие в праздновании 75-летия Победы в Москве

Посол по особым поручениям МИД РФ Бахтиер Хакимов уточнил, что лидеры государств Шанхайской организации сотрудничества предварительно подтвердили участие в мероприятиях 9 мая

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Лидеры государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) предварительно подтвердили участие в мероприятиях, которые пройдут 9 мая в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом во вторник сообщил на пресс-конференции спецпредставитель президента России в ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"Я думаю, что все лидеры государств - членов ШОС примут участие в праздничных мероприятиях 9 мая. Во всяком случае они все приглашены, и предварительная реакция, неоднократно подтвержденная, - положительная. Все намерены участвовать", - сказал он.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Россия также направила приглашения президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну, руководителям стран СНГ и ШОС, европейским лидерам. В числе подтвердивших участие в торжествах - лидеры Армении, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, Индии, Кубы, Сербии, Франции и Чехии.

Теги
СШАКНДРВеликобританияРоссияКим Чен ЫнТрамп, ДональдДжонсон, Борис75-летие Победы
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