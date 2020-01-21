Число жертв пневмонии в Ухане возросло до шести

Число заболевших по состоянию на минувшие сутки достигло в Ухане 258.

ПЕКИН, 21 января. /ТАСС/. Число лиц, скончавшихся в городе Ухане в Центральном Китае от заболевания пневмонией нового типа, увеличилось до шести. Об этом сообщило во вторник Центральное китайское телевидение со ссылкой на заявление городских властей.

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Выздоровели и выписаны 25, находятся на лечении в госпиталях 227, из них в среднем и тяжелом состоянии находится 51 больной, критическим признано состояние 12 человек.

Число лиц, зараженных коронавирусом нового типа в Китае, продолжает увеличиваться и возросло до 291. Такие данные распространил во вторник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, за последние сутки было зарегистрировано 77 новых случаев - в городе Ухане и прилегающей к нему провинции Хубэй, в Пекине и Шанхае.

Еще в девяти регионах выявлены 27 больных с подозрением на пневмонию нового типа.