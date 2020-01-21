Родственники погибших в отеле Перми получат по 2 млн рублей от "Пермской сетевой компании"

ПЕРМЬ, 21 января. /ТАСС/. Родственники погибших из-за коммунальной аварии в мини-отеле "Карамель" в Перми получат по 2 млн рублей от "Пермской сетевой компании" (ПСК). Об этом ТАСС во вторник сообщила пресс-служба ПСК.

Ранее о намерениях выплатить компенсации заявили краевые власти. Из резервного фонда правительства Пермского края семьям погибших направят 500 тыс. рублей, пострадавшим - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

"Поскольку порыв произошел на трубопроводе Пермской сетевой компании, ответственность ПСК застрахована в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. ПСК, не дожидаясь выплат со стороны страховой компании, произведет выплаты родственникам погибших в общей сумме 2 млн рублей на каждого погибшего, а также пострадавшим в размере до 500 тыс. рублей в зависимости от причиненного вреда", - отмечается в сообщении.

Власти Перми, в свою очередь, также выделят из городского бюджета от 100 до 200 тыс. рублей семьям погибших, сообщается на сайте мэрии.

"Глава Перми Дмитрий Самойлов провел внеплановое заседание комиссии по ЧС. В ходе заседания КЧС принято решение об организации дополнительной финансовой поддержки из муниципального бюджета вне зависимости от места регистрации человека. Семьи погибших получат 200 тыс. рублей, пострадавшие - 100 тыс. рублей из бюджета Перми", - сказано в сообщении.

Кроме того, муниципальные власти окажут помощь семьям погибших в организации похорон.

По информации пресс-службы мэрии, на заседании глава администрации Индустриального района Александр Иванов сообщил, что паспорт готовности, где основным требованием должно быть наличие опрессовки, дому по улице Советской Армии, 21, где находится отель, был выдан. Мэр Перми Дмитрий Самойлов поручил Иванову после проведения всех следственных мероприятий обследовать фундаменты, несущие конструкции и внутренние коммуникации дома, департаменту жилищно-коммунального хозяйства совместно с Пермской сетевой компанией - следить за температурным режимом в этом здании. Также Самойлов предложил выработать планы по недопущению подобных ситуаций в городе в дальнейшем.

В новость внесены изменения (13:50 мск) - добавлены подробности по тексту.