Владелец крымского сафари-парка "Тайган" пока не планирует возобновлять его работу

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Крупнейший сафари-парк Европы "Тайган" в Крыму не возобновит деятельность по истечении второго 30-дневного срока административного приостановления работы. Нарушения, из-за которых суд вынес такое решение, не устранены, заявил во вторник ТАСС владелец парка Олег Зубков.

Белогорский районный суд в Крыму 5 декабря приостановил на 30 суток деятельность сафари-парка "Тайган" за нарушения в части использования для кормления животных опасной и некачественной продукции с истекшим сроком годности. Владелец парка намеревался обжаловать это решение, но 17 декабря Верховный суд Крыма не удовлетворил его жалобу. 23 декабря районный суд приостановил работу парка еще на 30 суток за нарушение правил карантина животных.

"Они не устранялись, я так ничего и не сделал, не мог сделать по решению суда. Я просто выполнил решение суда как законопослушный человек, закрыл парки. Но в решении суда не прописано, что я могу исправить по этой же рыбе, которую я скормил девять месяцев назад, или по поцарапанному льву. Исправлять мне нечего по решениям суда", - сказал Зубков.

По словам Зубкова, власти Крыма подали иск о сносе основных зданий парка - это гостиница "Сафари", кафе "Белый лев" и административное помещение, через которое на территорию парка попадают посетители. "Открываться сегодня, чтобы становиться вновь мишенью для проверок, нет никакого смысла", - сказал владелец парка.

Председатель Госкомветеринарии Крыма Валерий Иванов рассказал, что сейчас никаких проверок в парке не проводится, когда "Тайган" возобновит работу, он уточнить затруднился. "Нам информации никакой из парка "Тайган" не поступало, и в суд тоже. Сейчас действует решение суда, поэтому мы не будем препятствовать этому процессу", - сказал Иванов.

Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков 14 ноября сообщил ТАСС, что намерен раздать, усыпить или отстрелить более 30 медведей, чтобы снизить расходы на содержание коллекции животных после того, как его предприятие проверили органы ветеринарного надзора. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что власти Крыма не ставят цель закрыть сафари-парк. Он уточнял, что в парке необходимо устранить нарушения, в частности вакцинировать и чипировать животных.

О сафари-парке

Сафари-парк "Тайган" - крупнейший в Европе питомник львов и других животных, в основном крупных млекопитающих. На территории парка проживают более 70 львов и свыше 50 тигров, а также сотни других животных, в том числе медведи, верблюды, леопарды, жирафы. Парк расположен в Белогорском районе Крыма на берегу Тайганского водохранилища. Занимает 32 га, примерно 20 га отведено под сафари-парк львов, на остальной территории размещены стационарный и детский зоопарки.

Ранее в сафари-парке фиксировались случаи укусов животными посетителей. Так, летом 2018 года лев прокусил руку 46-летней туристке из Кирова. Зубков тогда утверждал, что она была в состоянии опьянения, что крайне раздражающе действует на хищников.