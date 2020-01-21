Чиновника уволили из Ростехнадзора после пьяного дебоша во Внуково

СЫКТЫВКАР, 21 января. /ТАСС/. Заместитель руководителя Печорского управления Ростехнадзора Александр Подколзин отправлен в отставку после инцидента в аэропорту Внуково, где его пьяным везли на тележке в отделение полиции. Об этом сообщили ТАСС в Печорском управлении Ростехнадзора.

"Подписан приказ об увольнении заместителя руководителя Печорского управления Ростехнадзора Александра Подколзина. Подписан 20 января руководителем Ростехнадзора Алексеем Алешиным. До этого Подколзин подавал заявление об увольнении", - рассказал собеседник агентства.

В конце декабря полиция задержала во Внуково двух руководителей Печорского управления Ростехнадзора - Сергея Галынина и его заместителя Александра Подколзина, они были пьяны. Подколзин вел себя настолько неадекватно, что его пришлось заковать в наручники и погрузить на тележку для перевозки багажа, потому что у него "отказали ноги".

Галынин находится на рабочем месте и продолжает выполнять свои обязанности, уточнили ТАСС в управлении.