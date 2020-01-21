Володин предложил привлечь Водонаеву к ответственности за слова о маткапитале

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущая Алена Водонаева после скандального заявления о целесообразности выплаты материнского капитала должна быть привлечена к ответственности по принятому недавно закону о наказании за оскорбление общества.

Данную тему на заседании палаты во вторник поднял депутат от фракции ЛДПР Василий Власов, по словам которого "нашлась одна дама", оскорбительно высказавшаяся о тех, кто будет пользоваться материнским капиталом. Власов выразил возмущение в связи с тем, что теле- и радиостанции "целыми днями только и делали", что приглашали ее на прямые эфиры. Парламентарий задался вопросом, "зачем реально вместо того, чтобы освещать темы, которые действительно волнуют граждан, начинают целыми днями ее показывать".

Володин не согласился с позицией депутата. "Он [Власов] предлагает нам не замечать хамства и не уделять внимания высказываниям тех, кто оскорбляет наших граждан, - констатировал спикер. - Василий Максимович, это неправильно".

"Да, мы привлекаем к ним внимание таким образом, да, возможно, у них подписчиков будет больше, к сожалению, - продолжил спикер. - Но мимо хамства проходить нельзя". "Она оскорбила людей, наших граждан, причем еще присвоив им определенный статус, эта бесстыдница. Поэтому нам не только надо об этом готовить, но и предлагать решения, которые бы все меньше и меньше стимулировали таких разговоров", - подчеркнул он.

По мнению Володина, "фактически получается: взяла, нахамила, а у нее прибыль от этих социальных сетей стала больше, как ни парадоксально". "В этом случае нам было бы правильно использовать возможности закона (мы с вами закон приняли, где должны наказывать тех, кто оскорбляет граждан нашей страны), а это оскорбление граждан нашей страны", - убежден он. "Она оскорбила народ РФ, в этом случае штраф пускай платит. В следующий раз говорить не будет", - предупредил он.

"Сейчас [пускай] встанет и работает там, где люди зарабатывают те деньги, которые им не позволяют многое себе купить и решать те вопросы, которые требуется. Наоборот, заслоны им надо ставить, чтобы больше они на телевидение не ходили, нерукопожатными были", - заключил спикер. Ранее Водонаева в своем Instagram высказала мнение о том, что выплата материнского капитала в размере 1 млн рублей в случае рождения трех детей станет роковым шагом, а также допустила оскорбительные высказывания в адрес россиян, которые, по ее словам, "начнут рожать", чтобы получить материнский капитал.