Москалькова просит Краснова следить за соблюдением законности в колониях

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова попросила Игоря Краснова в случае его назначения на пост генпрокурора РФ обратить внимание на соблюдения законности в местах лишения свободы. Об этом омбудсмен заявила во вторник на совместном заседании комитетов Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности, которые рекомендовали палате назначить Краснова на эту должность.

"Я обращаюсь к вам как к кандидату на пост генерального прокурора - обратить внимание на это очень важное направление, контроль за законностью в местах лишения свободы", - сказала Москалькова, обращаясь к Краснову.

Она, в частности, упомянула уголовное дело о пытках в ярославской колонии, первый фигурант которого 15 января получил четыре года лишения свободы. Омбудсмен назвала следствие по данному делу объективным.

Москалькова добавила, что личный опыт и навыки Краснова позволят ему сохранить традиции надзорного ведомства по соблюдению законности и справедливости в области уголовного процесса.

"Ведомственный контроль в следственных органах и прокурорской надзор имеют единую природу, достаточный личный опыт и профессиональные навыки, я думаю, позволят ему продолжить те традиции, которые сегодня заложены в прокуратуре, в плане принципиальности с точки зрения соблюдения законности, нравственности и справедливости в области уголовного процесса и общего надзора", - сказала Москалькова.

Омбудсмен считает важным, чтобы Генеральная прокуратура с новым руководством продолжила работу в области трудовых отношений, в сфере экологии. Также Москалькова отметила, что в ее адрес поступает "огромное количество" обращений, связанных с соблюдением жилищных прав человека. "Мы здесь возлагаем большую надежду, что Генеральная прокуратура РФ с новым руководством, с Игорем Викторовичем Красновым, продолжит работу в этом направлении", - подчеркнула Москалькова.