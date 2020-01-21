{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москалькова просит Краснова следить за соблюдением законности в колониях

Уполномоченный при президенте по правам человека, в частности, напомнила об уголовном деле о пытках в ярославской колонии. Первый фигурант этого дела получил четыре года лишения свободы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова попросила Игоря Краснова в случае его назначения на пост генпрокурора РФ обратить внимание на соблюдения законности в местах лишения свободы. Об этом омбудсмен заявила во вторник на совместном заседании комитетов Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности, которые рекомендовали палате назначить Краснова на эту должность.

"Я обращаюсь к вам как к кандидату на пост генерального прокурора - обратить внимание на это очень важное направление, контроль за законностью в местах лишения свободы", - сказала Москалькова, обращаясь к Краснову.

Она, в частности, упомянула уголовное дело о пытках в ярославской колонии, первый фигурант которого 15 января получил четыре года лишения свободы. Омбудсмен назвала следствие по данному делу объективным.

Москалькова добавила, что личный опыт и навыки Краснова позволят ему сохранить традиции надзорного ведомства по соблюдению законности и справедливости в области уголовного процесса.

"Ведомственный контроль в следственных органах и прокурорской надзор имеют единую природу, достаточный личный опыт и профессиональные навыки, я думаю, позволят ему продолжить те традиции, которые сегодня заложены в прокуратуре, в плане принципиальности с точки зрения соблюдения законности, нравственности и справедливости в области уголовного процесса и общего надзора", - сказала Москалькова.

Омбудсмен считает важным, чтобы Генеральная прокуратура с новым руководством продолжила работу в области трудовых отношений, в сфере экологии. Также Москалькова отметила, что в ее адрес поступает "огромное количество" обращений, связанных с соблюдением жилищных прав человека. "Мы здесь возлагаем большую надежду, что Генеральная прокуратура РФ с новым руководством, с Игорем Викторовичем Красновым, продолжит работу в этом направлении", - подчеркнула Москалькова.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаКраснов, Игорь Викторович
Реклама на ТАСС
Краснокнижных зубров в Мордовском заповеднике выпустили в естественную среду обитания
Всего на волю отпустили восемь животных
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС