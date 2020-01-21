Житель Архангельска выставил на продажу яйцо динозавра

АРХАНГЕЛЬСК, 21 января. /ТАСС/. Житель Архангельска выставил в интернете на продажу яйцо динозавра с зародышем, оценив его в 770 777 рублей.

"Окаменелое яйцо динозавра с зародышем, тероподы, очень редкая находка, 65-120 млн лет, найдено на реке Онега Архангельской губернии - 2010 г. Выставляю впервые. Рыночная стоимость определяется наличием в нем эмбриона, он есть", - говорится в объявлении, размещенном на одном из сайтов.

На вопрос ТАСС, имеются ли у него подтверждающие документы или сертификаты на находку, продавец по имени Сергей ответил, что нет. "Надо делать, он стоит денег. По образованию я ветеринарный врач и знаю, что это, вы для сравнения полистайте интернет, там все есть! Моя находка, и этим вопросом поисков занимаюсь почти пять лет", - написал он.

Как сообщил ТАСС первый проректор Северного Арктического федерального университета (САФУ), доктор биологических наук Борис Филиппов, вероятность найти яйцо динозавра есть, но для Архангельской области это нехарактерно. "Вероятность есть, но у меня есть сомнения. В Архангельской области есть уникальные местонахождения звероящеров и вендской фауны - такие, каких нет больше нигде в мире. Но этот район не содержит на земной поверхности пород возраста, когда обитали динозавры", - сказал он.

Ведущий научный сотрудник палеонтологического института имени А.А. Борисяка РАН Андрей Сенников сказал ТАСС, что это скорее всего не яйцо динозавра. "[Вероятность] практически нулевая, потому что в регионе нет континентальных отложений этого возраста. Я думаю это обыкновенная конкреция, камень шарообразной формы, - сказал он. - В Архангельской области находят звероящеров: в верховьях Северной Двины, на Мезени. Но это пермско-триасовый период (200-290 млн лет назад - прим. ТАСС), более древний, задолго до эпохи динозавров, находок динозавров в регионе нет, и их яиц не находили".

В конце XIX века впервые на территории России вблизи города Котласа в верховьях Северной Двины геолог и палеонтолог Владимир Амалицкий обнаружил огромное захоронение животных пермского периода, гораздо более древних, чем динозавры, и это дало начало развитию российской палеонтологии.