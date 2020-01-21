Госдума одобрила во II чтении законопроект о праве детей на жилье при разводе родителей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник поддержала во втором чтении правительственный законопроект, который позволит судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребенка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильем.

Законопроект направлен на обеспечение защиты жилищных прав несовершеннолетнего ребенка при разводе родителей, в том числе "путем привлечения родителя, проживающего отдельно от ребенка, к участию в несении им дополнительных обязательств, связанных с обеспечением несовершеннолетнего ребенка жилым помещением", говорится в пояснительной записке.

В соответствии со статьей 86 Семейного кодекса суд при наличии исключительных обстоятельств может привлечь каждого из родителей к оплате дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами, эти суммы выплачиваются сверх алиментов. Такие обстоятельства - болезнь или увечье несовершеннолетнего или нетрудоспособного совершеннолетнего, необходимость оплаты постороннего ухода за ним, "другие обстоятельства". Перечень особых обстоятельств в этой статье не является исчерпывающим, но из-за того, что указаны лишь обстоятельства, связанные со здоровьем ребенка, суды сегодня трактуют ее как предполагающую возмещение расходов, связанных исключительно с лечением и реабилитацией ребенка.

В связи с этим предлагается включить в перечень исключительных обстоятельств отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения и другие обстоятельства. Это позволит суду в каждом случае оценивать ситуацию с учетом всех сложившихся обстоятельств и принимать адекватное решение, говорится в сопроводительных материалах.