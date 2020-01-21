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75-летие Победы

В Госдуме пройдет круглый стол на тему защиты исторической памяти за рубежом

Также запланировано проведение международной конференции с участием ветеранов Великой Отечественной войны

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам намерен организовать круглый стол на тему защиты исторической памяти за рубежом, кроме того, запланировано проведение масштабной международной конференции с участием ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом во вторник журналистам сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.

"Деятельность комитета Государственной думы по международным делам в 2020 году будет определяться, прежде всего, посланием президента Федеральному собранию. В первую очередь будем работать в направлении противодействия фальсификации истории Второй мировой войны на всех межпарламентских площадках", - сказал Слуцкий.

"В этом контексте намерены организовать отдельный круглый стол в Государственной думе на тему защиты исторической памяти за рубежом. Депутатов особенно тревожит все то, что происходит в Польше, где память о подвиге советского воина-освободителя последовательно уничтожается в угоду русофобскому курсу нынешнего руководства в Варшаве, идет повсеместный демонтаж мемориалов и памятников красноармейцам", - продолжил глава комитета.

Помимо этого, в преддверии празднования юбилея Победы в апреле комитет совместно с МГИМО МИД России планирует провести "масштабную международную конференцию, участие в которой примут ветераны ВОВ, члены их семей, парламентарии, эксперты из стран, воевавших с нацизмом".

Слуцкий добавил, что комитет сосредоточит усилия на взаимодействии с парламентами, в первую очередь, стран - основательниц ООН" с целью предотвращения роста тенденций, ведущим к глобальной войне. "В планах - проведение совместных заседаний внешнеполитических комитетов как по этой проблематике, так и по ключевым вопросам международной повестки и двустороннего сотрудничества с различными зарубежными партнерами", - резюмировал депутат.

Теги
РоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович75-летие Победы
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