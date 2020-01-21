Доступ к социально значимым интернет-ресурсам в России станет бесплатным с марта

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Интернет-доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти РФ по всей стране станет бесплатным с 1 марта 2020 года. Такое решение было принято на совещании и.о. главы Минкомсвязи РФ Константина Носкова с крупнейшими операторами связи, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

В Минкомсвязи пояснили, что, таким образом, для абонентов трафик не будет тарифицироваться, а в случае нулевого баланса абонент также сможет заходить на указанные ресурсы.

"Это первый шаг по реализации проекта "Доступный интернет", идею которого предложил президент РФ в послании Федеральному собранию", - добавили в министерстве.

Ранее в своем обращении к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил подготовить проект "Доступный интернет" по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам, поскольку, по словам президента, интернет сегодня стал повседневной необходимостью для граждан.