На Тайване подтвержден первый случай заболевания пневмонией нового типа

ТАСС, 21 января. Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден в китайской провинции Тайвань. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo .

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Заболевание было диагностировано врачами у прибывшей в понедельник из города Ухань (центральная китайская провинция Хубэй) 55-летней жительницы Тайваня. В настоящее время пациентка находится под наблюдением врачей.

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Власти Китая подтвердили 291 случай заражения с шестью летальными исходами. Коронавирус зафиксирован в Ухане, Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и других городах страны.

По словам медиков, для коронавируса характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди. Возможно также появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.