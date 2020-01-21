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Китайская вирусная пневмония

На Тайване подтвержден первый случай заболевания пневмонией нового типа

Заболевание было диагностировано у прибывшей 20 января из города Ухань 55-летней жительницы Тайваня

ТАСС, 21 января. Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден в китайской провинции Тайвань. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

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Заболевание было диагностировано врачами у прибывшей в понедельник из города Ухань (центральная китайская провинция Хубэй) 55-летней жительницы Тайваня. В настоящее время пациентка находится под наблюдением врачей.

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Власти Китая подтвердили 291 случай заражения с шестью летальными исходами. Коронавирус зафиксирован в Ухане, Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и других городах страны.

По словам медиков, для коронавируса характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди. Возможно также появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.

Теги
Китайская вирусная пневмония
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