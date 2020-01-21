Южная Корея повысила уровень биологической опасности в связи со вспышкой пневмонии в Китае

СЕУЛ, 21 января. /ТАСС/. Премьер-министр Республики Корея Чон Се Гюн распорядился предпринять меры, чтобы предотвратить проникновение в страну коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает во вторник газета The Chosun Ilbo .

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По ее данным, соответствующий приказ Чон Се Гюн отдал министерству здравоохранения и социального обеспечения после того, как в воскресенье в международном аэропорту Инчхона была выявлена китаянка, больная пневмонией, вызванной этим вирусом.

Согласно данным издания, 35-летняя женщина следовала транзитом из Китая в Японию. Установленные в аэропорту сканеры выявили у нее высокую температуру, после чего она была изолирована и помещена в клинику. Китаянка не покидала карантинную зону аэропорта, поэтому не контактировала с большим количеством людей. Власти отслеживают состояние здоровья пассажиров и бортпроводников самолета, которым она прибыла в Южную Корею.

Южнокорейское правительство тем временем подняло уровень биологической опасности на один уровень.