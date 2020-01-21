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В Северной Осетии к концу года благоустроят 124 двора по нацпроекту

Ремонтные работы также затронут 33 общественные зоны

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 января. /ТАСС/. Власти Северной Осетии в 2020 году благоустроят 124 дворовые территории. Об этом на заседании правительства республики сообщил министр ЖКХ, топлива и энергетики республики Майран Тамаев.

"По проекту "Формирование комфортной городской среды" заложено 206 млн рублей, из них 194 млн рублей - из федерального бюджета. В этом году должны отремонтировать или благоустроить 124 дворовые территории, а также 33 общественные зоны. В ближайшее время начнутся конкурсные процедуры, чтобы в теплое время года закончили работу по благоустройству", - сказал он.

Всего в рамках федерального проекта ["Формирование комфортной городской среды"] с 2019 года по 2024 год в Северной Осетии планируется благоустроить 157 общественных и 632 дворовые территории. Во дворах будут полностью обновлены дороги и тратуары, власти установят новые бордюры, удобные лавочки со спинкой, урны, освещение.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов, один из них - "Формирование комфортной городской среды", который подразумевает кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза. В целом национальный проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе, строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников до 2024 года - более 1 трлн рублей.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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