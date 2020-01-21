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Минкомсвязь не исключает введения в РФ бесплатного доступа к соцсетям и поисковикам

В ведомстве отметили, что нужно выработать механизм компенсаций операторам затрат на отключение тарификации для этих ресурсов
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ в рамках реализации проекта "Доступный интернет" не исключает предоставления бесплатного доступа для россиян к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам. При этом министерство готово обсуждать компенсацию операторам затрат на отключение тарификации для этих ресурсов, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Минкомсвязи.

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"Обсуждается. Нужно выработать механизм компенсаций", - ответили в Минкомсвязи на вопрос, обсуждается ли включение в список социально значимых ресурсов соцсетей, мессенджеров и поисковиков. Вместе с тем, как уточнил представитель министерства, вопрос компенсации операторам затрат на обеспечение доступа к порталу госуслуг и сайтам ведомств не обсуждается.

Ранее по итогам совещания и.о. главы Минкомсвязи РФ Константина Носкова с крупнейшими операторами связи было принято решение о том, что доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти РФ по всей стране станет бесплатным с 1 марта 2020 года. С идеей создания проекта по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам в ходе послания Федеральному собранию выступил президент РФ Владимир Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНосков, Константин Юрьевич
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