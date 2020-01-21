В Новгородской области проведут более 100 патриотических акций в честь Года памяти и славы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 января. /ТАСС/. Новгородские власти разработали региональный план патриотических мероприятий в рамках Года памяти и славы в России в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в который вошли более 100 акций и проектов. Об этом во вторник в ходе заседания областного оргкомитета по подготовке к празднованию памятной даты сообщила зампред правительства региона Елена Кирилова.

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"Мы разработали региональный план, который включает более 100 мероприятий всероссийского и регионального уровня. Это как традиционные патриотические акции, так и, конечно, новые культурно-просветительские проекты. Безусловно, самое главное - это системная работа с ветеранами и подрастающим поколением", - сказала она. Мероприятия планируют проводить в течение всего года.

Кирилова пояснила, что Новгородская область открыла череду запланированных мероприятий участием во всероссийской акции "Блокадный хлеб", которая завершится 27 января. "Ключевыми событиями акции станут всероссийский урок памяти, подчеркну, такие уроки должны пройти в каждой школе нашего региона. Также это посещения ветеранов блокадного Ленинграда", - добавила зампред правительства региона.

Также в феврале новгородские волонтеры в рамках проекта "Софийский десант" поедут в районы области, чтобы там провести встречи со школьниками и поговорить на тему событий Великой Отечественной войны, также участники акции организуют концерты и спортивные мероприятия. Кроме того, волонтеры отправятся в дома к ветеранам и пенсионерам, чтобы предложить помощь со сложными домашними делами.

"Для нашего региона это тема [Победы в Великой Отечественной войне] особенная, и я очень рассчитываю, что каждый из вас воспримет ее не просто как государственную задачу или как одно из поручений, а как абсолютно личную миссию по сохранению памяти наших дедов и прадедов", - подчеркнул в ходе заседания оргкомитета губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Организацию мероприятий в рамках этого года глава государства возложил на российский оргкомитет "Победа", координатор работы - руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно.