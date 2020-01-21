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Китайская вирусная пневмония
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Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в Ухань из-за нового типа коронавируса

Рекомендации сохранятся до стабилизации ситуации
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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендует туристам, выезжающим в Китай, соблюдать меры предосторожности, а также воздержаться от поездок в Ухань из-за обнаруженного там нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что россиянам, собирающимся в Китай, необходимо соблюдать меры предосторожности. Так, необходимо уточнять эпидемиологическую ситуацию в стране, не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты, а также зоопарки и мероприятия с участием животных. Кроме того, следует пить только воду в бутылках, есть термически обработанную пищу и мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи.

При первых признаках заболевания нужно обратиться за медпомощью. "При обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР", - добавляют в ведомстве.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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