Путин 22 января посетит Липецкую область и центр "Сириус" в Сочи

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 22 января посетит Липецкую область и образовательный центр "Сириус" в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В Сочи "в преддверии Дня российского студенчества глава государства встретится со студентами ведущих отечественных университетов, показавшими высокие профессиональные и социальные достижения, а также их преподавателями и наставниками", говорится в сообщении.

Ранее в этот же день Путин посетит Липецкую область, где ознакомится с объектами социальной инфраструктуры Усманского района. "В ходе рабочей поездки глава государства также проведет встречу с представителями общественности, на которой будут обсуждаться инициативы по социальной поддержке граждан, озвученные в послании Федеральному собранию", - добавили в пресс-службе главы государства.