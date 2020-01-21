Telegraph: компания из США намерена извлечь радиостанцию с борта затонувшего "Титаника"

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Частная американская компания намерена при помощи подводных роботов проникнуть внутрь знаменитого британского лайнера "Титаник". Цель сложной операции, как пишет во вторник газета The Daily Telegraph , - извлечь находящиеся в затонувшем судне объекты, в том числе радиооборудование, произведенное фирмой Marconi.

По данным издания, компания из Атланты (штат Джорджия) под названием RMS Titanic (RMST) считает, что оправданием для таких действий является ухудшающееся состояние судна, затонувшего без малого 108 лет назад. Его обломки находятся на глубине почти 4 км в международных водах на удалении примерно в 350 морских миль (650 км) от побережья канадского Ньюфаундленда.

"В ближайшие несколько лет потолок, как ожидается, рухнет, что может погрести под собой остатки самой известной в мире радиостанции", - цитирует газета позицию RMST из документов, представленных компанией в понедельник в Федеральном суде первой инстанции штата Вирджиния.

Между Великобританией и США в 2003 году был заключен договор о том, что доступ на судно туристов или исследователей будет возможен только с согласия этих стран. Соглашение было подписано Соединенным Королевством сразу же, но вступило в силу лишь в ноябре прошлого года, после того, как было ратифицировано в США.

Как уточняет газета, RMST считает, что это соглашение не имеет силы на территории Соединенных Штатов, и, если американский суд поддержит ее позицию, намерена отправить экспедицию к месту крушения лайнера уже в этом году.

Подробности плана

Извлечение оборудования из радиорубки компания намерена осуществить при помощи подводных аппаратов дистанционного управления. Задача одного из них - снять часть крыши над радиорубкой, проделав в ней дрелью отверстия, двух других - вести видеотрансляцию и запись этого процесса. Затем, согласно планам, изложенным в судебных документах, устройство проникнет вовнутрь и при помощи манипуляторов, управляемых людьми из расположенного неподалеку батискафа, отсоединит оборудование и поднимет его на поверхность.

Планы компании, которая в будущем намерена выставить радиостанцию в казино в Лас-Вегасе, а потом отправить его в мировое турне, должны вызвать жесткое сопротивление со стороны официального Лондона. Публикация статьи совпала по времени с распространенным британским министерством транспорта заявлением. В нем говорится об упомянутом выше договоре между США и Великобританией и утверждается, что "обломки самого известного судна в истории, "Титаника", будут лучше защищены благодаря историческому международному соглашению".

Первый же рейс "Титаника" из английского Саутгемптона в Нью-Йорк, начавшийся 10 апреля 1912 года, оказался последним. По пути лайнер сделал остановки во французском Шербуре и ирландском курорте Ков (пригороде города Корк), который в те времена, когда Ирландия была еще частью Британской империи, назывался Квинстаун.

15 апреля "Титаник" затонул, столкнувшись в водах Атлантики с так называемым черным, то есть перевернувшимся айсбергом темно-синего цвета, который не имел никакого отблеска. Именно это обстоятельство называется главной причиной позднего обнаружения опасности экипажем. На борту лайнера находились 2224 человека, 1513 из них погибли.