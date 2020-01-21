Школьникам и студентам Северной Осетии продлят действие льгот на проезд в электричках

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 января . /ТАСС/. Правительство Северной Осетии поддержало проект постановления о продлении для школьников и студентов действия льготы в размере 50% от стоимости проезда железнодорожным транспортом пригородного сообщения. Об этом сообщил во вторник на заседании правительства министр промышленности и транспорта региона Хайдарбек Бутов.

"Льготы в виде 50% от стоимости проезда будут предоставлены обучающимся и воспитанникам общеобразовательных организаций старше 7 лет, учащимся очной формы обучения профессиональных общеобразовательных организаций и образовательных организаций высшего образования", - сказал Бутов.

На эти цели из республиканского бюджета выделено 500 тыс. рублей.

В настоящее время стоимость проезда в пригородном железнодорожном сообщении составляет 1,2 рублей за каждый километр пути. Таким образом, стоимость проезда из Владикавказа в Беслан составляет - 27,6 рубля, из Владикавказа до Эльхотово - 68,4 рубля.

Подобные льготы власти республики предоставляют в течение последних лет.