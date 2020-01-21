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Материнский капитал

В Липецкой области планируют весной начать выплаты материнского капитала за первенцев

Кроме того, за рождение или усыновление третьего и последующих детей, а также при рождении близнецов родителям выплачивается региональный материнский капитал

ЛИПЕЦК, 21 января. /ТАСС/. Власти Липецкой области рассчитывают уже к весне приступить к выплатам материнского капитала при рождении первенца в семье. Об этом сообщил во вторник глава администрации региона Игорь Артамонов, подводя итоги состоявшегося в местной Общественной палате круглого стола по реализации инициатив президента РФ, озвученных в рамках ежегодного послания Федеральному собранию.

"Планируется, что первые выплаты начнутся весной", - сказал он, отметив, что данный процесс будет находиться на постоянном контроле у членов Общественной палаты региона. Он пояснил, что сейчас местные власти ждут выхода соответствующего федерального законопроекта. При этом, по словам Артамонова, в Липецкой области не намерены отказываться и от существующих мер поддержки. В частности, молодые мамы, родившие первенца до 24 лет, получают в регионе отдельную выплату в размере 85 тыс. рублей. "В 2019 году этим правом воспользовались почти 1,3 тыс. женщин", - напомнил глава областной администрации.

Кроме того, за рождение или усыновление третьего и последующих детей, а также при рождении близнецов родителям выплачивается региональный материнский капитал. Он может быть потрачен на те нужды, которые в семье считают первоочередными. "В 2019 году размер этого капитала был увеличен с 50 до 100 тыс. рублей, его получили уже 2377 семей", - сказал Артамонов. Он подчеркнул, что власти планируют и далее расширять существующие и вводить новые меры соцподдержки. "Наша главная задача - поддержать семьи, чтобы люди поверили в эффективность мер, которые принимает власть для роста их благосостояния, и были готовы рожать больше", - сказал он.

В рамках круглого стола отдельно рассмотрели и президентскую инициативу о выплатах учителям. Так, с сентября классные руководители будут получать дополнительно по 5 тыс. рублей. "При этом региональные выплаты за классное руководство сохраняются, в Липецкой области они с прошлого года составляют 5 тыс. рублей, если в классе до 15 учеников, и 6 тыс. рублей, если больше 15 человек", - отметил Артамонов.

В этом же контексте участники дискуссии затронули поднятую главой государства тему обеспечения бесплатным горячим питанием учеников 1-4 классов. "В Липецкой области полноценный обед у 94% учеников, рост показателя станет возможен благодаря федеральному финансированию", - сказал глава администрации. При этом он подчеркнул, что на региональном уровне этой теме также уделяют особое внимание, ежегодно на школьное питание выделяется более 400 млн рублей.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе региональной администрации, по итогам заседания областным властям и представителям работодателей предложили разработать целевую программу для университетов. "В послании говорилось об увеличении количества бюджетных мест в вузах, это решение позволит большему количеству студентов учиться в своем регионе и здесь же начинать карьеру", - сообщили в пресс-службе.

Теги
РоссияМатеринский капиталЛипецкая область
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