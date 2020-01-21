МИД Финляндии предупредил о возможных задержках выдачи виз

ХЕЛЬСИНКИ, 21 января. /ТАСС/. МИД Финляндии в феврале-марте этого года введет в действие новую систему обработки визовых заявлений, что может стать причиной временных задержек с выдачей виз в этот период, в том числе в России. Об этом министерство сообщило во вторник.

"Новая система будет вводиться в феврале и марте 2020 года. После того, как она начнет работать, рассмотрение визовых заявлений будет более эффективным, быстрым и надежным", - сообщили там.

В МИД рассчитывают, что внедрение системы будет проходить гладко и не приведет к задержкам с выдачей документов. "Возможно, однако, что во время постепенного ввода системы вынесение визовых решений может занимать более долгий период, чем обычно. В срочных случаях обратившимся за визой следует связываться с ближайшим к ним диппредставительством Финляндии.

В феврале система заработает в Лондоне, Гонконге, Центральной Европе, Африке и Ближнем Востоке, в Австралии и Азии, кроме Китая, Индии и Филиппин, а также в Петрозаводске. В марте - в остальных городах РФ, а также Китае, Индии и на Филиппинах.