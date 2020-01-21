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Китайская вирусная пневмония

Минздрав назвал коронавирус в Китае угрозой населению России

Власти Китая подтвердили 291 случай заражения с шестью летальными исходами
Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новый тип коронавируса 2019-nCoV, распространяющийся в Китае, представляет собой угрозу для населения РФ. Об этом заявил во вторник заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой при обсуждении в первом чтении в Госдуме правительственного законопроекта о биологической безопасности РФ.

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По его словам, статья 7 этого документа "как раз посвящена основным биологическим угрозам, опасностям". "Я могу назвать только несколько из перечня этих угроз и продемонстрировать это примерами из нашей нынешней повседневной жизни", - сказал замглавы Минздрава.

"И наиболее яркий пример... - это как раз та инфекция, которая сейчас развивается в Китайской Народной Республике, вызванная коронавирусом", - подтвердил Краевой.

Власти Китая подтвердили 291 случай заражения с шестью летальными исходами. Коронавирус зафиксирован в Ухане, Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и других городах страны.

Теги
РоссияКитайКраевой, Сергей АлександровичКитайская вирусная пневмония
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