Столичный омбудсмен проверит историю подростка, попавшего в СИЗО после буллинга в школе

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева намерена проверить историю со школьником, попавшим в СИЗО после того, как стал жертвой буллинга - травли со стороны других школьников.

"Ко мне поступило большое обращение по одному из несовершеннолетних ребят, которые содержатся под стражей в СИЗО-5 (в районе метро "Водный стадион"). Речь идет об истории, связанной с так называемым буллингом. Ученик одной из школ в Московской области долгое время подвергался нападкам в школе, причем это продолжалось не один год, после чего нелицеприятно написал о своих обидчиках в интернете, высказав в том числе угрозы в отношении них", - сообщила Потяева ТАСС. В итоге в отношении девятиклассника было возбуждено уголовное дело за угрозы убийством и он был заключен под стражу.

На историю подростка обратил внимание московского омбудсмена Евгений Бунимович и члены ОНК по Москве.

"Сегодня мы вместе с новым уполномоченным по правам ребенка в Москве Ольгой Ярославской (она была назначена Татьяной Потяевой на эту должность после того, как ее предшественник Евгений Бунимович был избран депутатом Мосгордумы - прим. ТАСС) посетили СИЗО-5 и пообщались с подростками, в том числе поговорили и с этим подростком. Он рассказал, что находился, по сути, в ситуации травли более трех лет", - сообщила омбудсмен. Поскольку школа находится на территории Подмосковья, Потяева собирается обратиться к своей коллеге - уполномоченному по правам человека в Московской области Екатерине Семеновой, чтобы выяснить, почему никто из педагогов - ни учителя, ни директор школы - не обращал внимание на эту ситуацию, которая в итоге привела к тому, что подросток попал в СИЗО, став фигурантом уголовного дела.

"Мы поговорили с ним - внешне это достаточно спокойный и интеллигентный мальчик. Поскольку я сама долго проработала в школе, я считаю очень важным понять, как получилось так, что все педагоги словно не заметили эту историю", - добавила она.

По ее словам, в СИЗО-5 она пообщалась со всеми содержащимися там под стражей подростками. "Мы посмотрели, в каких условиях они содержатся, есть ли у них возможность посещать спортзал. Ситуация в камерах, где они содержатся, спокойная, каких-то серьезных конфликтов не возникает. Они продолжают получать образование, для этого есть условия", - сообщила Потяева. По ее словам, из полутора десятка подростков, находящихся в СИЗО, многие обвиняются по очень тяжким статьям - об убийствах, незаконном обороте наркотиков, в том числе с отягчающими признаками. Хотя подростки и совершили тяжкие правонарушения, "они говорили нам, что осознают свои проступки, раскаиваются".