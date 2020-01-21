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Китайская вирусная пневмония

Власти Уханя ограничили проведение общественных мероприятий из-за вспышки пневмонии

Ограничения призваны снизить количество людей на улицах во время выходных по случаю наступающего Нового года по лунному календарю

ПЕКИН, 21 января. /ТАСС/. Администрация города Ухань ввела ограничения на проведение общественных мероприятий. Как говорится в распространенном во вторник заявлении, будут отменены все многолюдные сборища, "не имеющие крайней необходимости".

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В связи с принятым решением временно уже прекратили работу, либо перешли на особый график некоторые туристические достопримечательности - музеи, храмы и парки. Отдельные праздничные мероприятия по случаю наступающего Нового года по лунному календарю и общенациональных недельных выходных (с 24 по 30 января) были перенесены на более позднюю дату или отменены. В некоторых общественных местах всех посетителей обязывают носить защитные маски.

В соответствии с принятым решением, задача которого - снизить количество людей на улицах, Управление гражданской авиации КНР ввело новые правила: при отказе пассажиров от приобретенных билетов на самолеты в Ухань и из города авиакомпании не будут взимать пени и возвратят всю потраченную сумму. Аналогичные меры действуют и на железнодорожном транспорте.

Во вторник число лиц, скончавшихся в Китае от пневмонии нового типа, увеличилось до шести. Согласно опубликованной статистике, на текущий момент большинство инфицированных (270 из 291 человек) находятся в Ухане, откуда и началось распространение болезни по стране. Пять жителей госпитализированы в Пекине, 14 человек - в южной провинции Гуандун, два - в Шанхае. Еще в 14 регионах власти поместили на карантин 54 лиц, находящихся под подозрением, у которых выявлены симптомы, сходные с пневмонией.

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КитайКитайская вирусная пневмония
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