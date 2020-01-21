Глава Бурятии опроверг информацию о пропаже закупленного для онкодиспансера оборудования

УЛАН-УДЭ, 21 января. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов, в прямом эфире в соцсетях отвечая на вопросы жителей региона, опроверг появившуюся в СМИ информацию об исчезновении закупленного для онкодиспансера в Улан-Удэ оборудования на сумму свыше 96 млн рублей.

Сведения о том, что закупленное по нацпроекту "Здравоохранение" высокоточное медицинское оборудование для диагностики у пациентов онкологических патологий не доставлено в медучреждение и в самом онкодиспансере его фактически нет, появились в местных СМИ.

"Медоборудование приобретено, оно хранится сейчас не в онкоцентре. Это связано с затянувшейся стройкой диспансера: в строящихся на протяжении семи лет помещениях - грибок. В связи с этим затянулся срок ввода в эксплуатацию помещений, оборудование выставить было некуда", - сообщил Цыденов.

Он отметил, что сейчас стройка на объекте приостановлена, "бетонные стены "протравливают", чтобы убрать этот грибок".

Тем временем на информацию в СМИ отреагировала республиканская прокуратура - надзорное ведомство намерено проверить достоверность изложенных сведений.

"В прокуратуру поступала жалоба, материалы по ней и по информации, размещенной в СМИ, направлены в прокуратуру Октябрьского района Улан-Удэ. Начинается организация прокурорской проверки", - сказали ТАСС во вторник в пресс-службе прокуратуры.

Онкодиспансер в Бурятии

Замминистра здравоохранения Бурятии Натальи Бухольцевой рассказала, что онкодиспансер Бурятии состоит из поликлиники, которая построена и введена в эксплуатацию в 2019 году, и стационара, который еще строится. Введение его в эксплуатацию запланировано на 2022 год. Именно для стационара было запланировано приобретение высокоточной медтехники.

"Задача министерства была согласовать техзадание на медоборудование, что и было сделано нашими специалистами. Стационар сейчас на стадии строительства, медицинское оборудование на баланс мы еще не получали", - сказала ТАСС Бухольцева, добавив, что та медтехника, которая поступала в поликлинику онкодиспансера, поставлена и работает в штатном режиме. "Там сейчас все работает, техника в онкополиклинике находится у нас в оперативном управлении", - отметила замминистра.

Строительство онкодиспансера в столице Бурятии началось в 2011 году. Объект состоит из двух очередей строительства: в 2013 году было введено в эксплуатацию здание лучевой терапии - первая очередь реконструкции медучреждения. Работы по запуску второй очереди, включающей в том числе поликлинику, были приостановлены в 2016 году из-за нехватки федерального финансирования. В феврале 2018-го правительство Бурятии и Минздрав РФ подписали соглашение о выделении из федерального бюджета 2,7 млрд рублей (781 млн рублей из них выделено на строительство поликлиники в 2018 году), работы были продолжены, летом 2019 года поликлиника, рассчитанная на 250 посещений в день, была введена в эксплуатацию.

Всего Бурятии в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" выделено 176,3 млн рублей на приобретение 47 единиц оборудования для укрепления онкологической службы. В Бурятии в настоящее время на учете у врачей-онкологов состоят свыше 17 тыс. пациентов.