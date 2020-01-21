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Китайская вирусная пневмония
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Минздрав России планирует создать вакцину против нового коронавируса

Ведомство также разрабатывает тест-систему для диагностики заболевания
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© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минздрав России начал работу по созданию вакцины против коронавируса и ведет переговоры с китайскими учеными о возможности получения биологического материала, чтобы приступить к непосредственному созданию вакцины.

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Об этом ТАСС во вторник сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

"Мы начинаем работу над этим, но здесь нужно решить несколько принципиальных вопросов. Первый вопрос - нам необходима соответствующая модель на животных. Второй - нам необходим сам живой вирус <...> Сейчас идет работа по взаимодействию нашего института с китайскими товарищами с целью получения соответствующих биологических материалов", - сказал замминистра, добавив, что Минздрав России также разрабатывает тест-систему для диагностики.

Власти Китая подтвердили 291 случай заражения с шестью летальными исходами. Коронавирус зафиксирован в Ухане, Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и других городах страны.

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РоссияКитайская вирусная пневмония
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