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Китайская вирусная пневмония

Россияне пока не отказываются от отдыха в Китае из-за сообщений о вирусе

По оценкам туроператоров, спрос на этом направлении остается стабильным, аннуляций нет

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Спрос на пляжный отдых в Китае среди россиян пока не снижается на фоне сообщений о распространении нового типа коронавируса. Об этом сообщили ТАСС представители нескольких туроператоров.

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Популярным направлением у россиян в Китае в это время года является остров Хайнань. Курорт удален от города Ухань, где зафиксирована вспышка нового вируса, на более чем 1,4 тыс. км, отметили в пресс-службе "Интуриста". Там добавили, что из города Санья от принимающих компаний пока не поступали сообщения о выявлении заболевших. "Мы следим за ситуацией, пока что спрос на пляжный отдых в Китае остается стабильным", - отметили в компании.

Бронирования россиянами отдыха на острове Хайнань идут в штатном режиме, подтвердили в пресс-службе туроператора Tez Tour. В компанию поступают "единичные запросы" от клиентов на уточнение информации по ситуации, однако "аннуляций на данный момент нет", уточнили в туроператоре. В принимающую компанию Tez Tour в Китае пока не поступала информация от местных властей о случаях заражения коронавирусом.

Несколько источников ТАСС на туристическом рынке также пока не фиксируют сокращения спроса на отдых на китайском Хайнане среди россиян.

Роспотребнадзор во вторник рекомендовал российским туристам, выезжающим в Китай, соблюдать меры предосторожности, а также воздержаться от поездок в Ухань из-за обнаруженного там нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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