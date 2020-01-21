Омбудсмен Москвы попросит прокуратуру проверить дело индуса, попавшего в СИЗО за наркотики

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева попросит прокуратуру проверить уголовное дело в отношении индуса, попавшего из транзитной зоны аэропорта в столичный СИЗО. Об этом она рассказала ТАСС после посещения гражданина Индии в СИЗО-5.

По ее словам, уроженец Индии летел транзитным рейсом через Москву из Индии в Чехию и был задержан в аэропорту за хранение марихуаны. "Сам он из хорошей семьи, но без связи с родственниками. Прямо из транзитной зоны аэропорта он попал в СИЗО, без вещей, поскольку его чемодан, по-видимому, улетел дальше вместе с багажом", - рассказала Потяева. По ее словам, на вид иностранцу примерно 25 лет.

"Он обратился ко мне за помощью. Мы попробуем связаться с коллегами из Индии с помощью созданного при участии федерального уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой Евразийского альянса омбудсменов, обратимся в посольство Индии, чтобы сообщить о нем его семье, чтобы родственники знали, где он, и, возможно, помогли с адвокатом", - сказала Потяева.

По ее словам, после разговора с иностранцем в СИЗО она поняла, что история его задержания довольно сложная и запутанная и вызывает ряд вопросов, в связи с чем она хочет попросить также прокуратуру проверить обстоятельства его задержания и обоснованность возбуждения уголовного дела.