Акцию по утилизации новогодних елок в Кабардино-Балкарии сделают ежегодной

НАЛЬЧИК, 21 января. /ТАСС/. Акция по утилизации новогодних елок впервые прошла в городе Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика, КБР), в ходе нее на дальнейшую переработку собрали около 1 тыс. елок, сообщил ТАСС во вторник представитель одного из соорганизаторов акции, Кабардино-Балкарской региональной общественной экологической организации "Эко-Нальчик" Зубер Ципинов. По его словам, эту акцию впредь планируется сделать ежегодной.

"В ходе акции по сбору хвойных деревьев в течение двух дней мы собрали около тысячи елок. Мы ее будем модернизировать, делать более интересной, чтобы привлечь внимание людей. Это акция обязательно будет ежегодной. В следующем году мы поменяем немного формат, думаю, начнем 14 января и будем принимать елки в течение недели", - сказал Ципинов.

По словам собеседника агентства, все собранные в этом году деревья уже отвезли в "Горзеленхоз" (предприятие по уборке и озеленению города - прим. ТАСС). "В течение недели они должны переработать елки и сделать из них щепки. Часть они оставят у себя для своих работ, остальное - отдадут нам, и эти щепки пойдут в питомник Минприроды, часть отдадим в городской зоопарк в вольеры для подсыпки. Декораторы хотят тоже у нас забрать, эти щепки можно использовать при декорировании", - рассказал собеседник агентства.

Ципинов отметил, что в разных районах города было обустроено пять специальных пунктов приема хвойных деревьев. По его словам, подобная акция впервые прошла в Северо-Кавказском федеральном округе. "Это была первая акция, мы получили колоссальный опыт", - сказал собеседник агентства.

Представитель "Эко-Нальчик" отметил, что в проведении акции были задействованы не менее 60 волонтеров, которые в несколько смен в течение двух дней находились на пунктах приема. "Помогали волонтеры порядка 60 человек. Это и из администрации города, и студенты, и представители различных общественных организаций", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инициатором акции выступила администрация Нальчика, а соорганизатором стал институт развития города "Платформа", созданный в 2019 году. Он занимается внедрением туристических продуктов для приезжих, что поможет привлечь отдыхающих в город и развивать событийный туризм, считают власти.