СМИ: число заболевших пневмонией нового типа в Китае достигло 309 человек

ПЕКИН, 21 января. /ТАСС/. Число заболевших коронавирусом нового типа в Китае достигло 309 человек. Такие данные опубликовала во вторник газета " Жэньминь жибао ".

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Ранее власти сообщали о 291 случае заражения. По информации издания, к 21:00 по местному времени (16:00 мск) инфицированные были выявлены в девяти регионах Китая.

Большинство (270) случаев было зарегистрировано в центральной провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань, еще 14 - в провинции Гуандун на юге страны, шесть - в Шанхае, по пять - в Пекине, восточной провинции Чжэцзян и городе центрального подчинения Чунцине (юго-запад). Два заболевших зарегистрированных в Тяньцзине (север), по одному - в провинции Хэнань (центр) и на Тайване.