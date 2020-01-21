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Китайская вирусная пневмония

СМИ: число заболевших пневмонией нового типа в Китае достигло 309 человек

Большинство случаев, по данным газеты "Жэньминь жибао", зарегистрировано в центральной провинции Хубэй
Описание
© EPA-EFE/STRINGER

ПЕКИН, 21 января. /ТАСС/. Число заболевших коронавирусом нового типа в Китае достигло 309 человек. Такие данные опубликовала во вторник газета "Жэньминь жибао".

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Ранее власти сообщали о 291 случае заражения. По информации издания, к 21:00 по местному времени (16:00 мск) инфицированные были выявлены в девяти регионах Китая.

Большинство (270) случаев было зарегистрировано в центральной провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань, еще 14 - в провинции Гуандун на юге страны, шесть - в Шанхае, по пять - в Пекине, восточной провинции Чжэцзян и городе центрального подчинения Чунцине (юго-запад). Два заболевших зарегистрированных в Тяньцзине (север), по одному - в провинции Хэнань (центр) и на Тайване.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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