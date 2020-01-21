ТАСС и ANSA подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российское информационное агентство ТАСС и итальянское информационное агентство ANSA подписали соглашение о сотрудничестве.

20 января в Москву приехал генеральный директор ANSA Стефано Де Алессандри. Он посетил ТАСС, ознакомился с работой пресс-центра и редакции выпуска, встретился с генеральным директором российского информационного агентства Сергеем Михайловым и его первым заместителем Михаилом Гуcманом. Затем состоялось подписание соглашения.

"Я очень доволен соглашением с ANSA, с которым у нас всегда были дружественные отношения. Отношения между нашими народами очень важны, и я надеюсь, что наше сотрудничество продолжит развиваться", - заявил после подписания документа Михайлов.

ANSA - крупнейшее итальянское информационное агентство, образованное в 1945 году. Оно насчитывает 22 корпункта в Италии, а также работает более чем в 70 странах мира.