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Китайская вирусная пневмония

Reuters: КНДР временно закрыла границу для иностранных туристов из-за коронавируса

Подобные ограничительные санитарные меры вводились в КНДР в 2014 году, когда в Западной Африке была зафиксирована эпидемия геморрагической лихорадки Эбола

ПХЕНЬЯН, 21 января. /ТАСС/. Власти КНДР приняли решение временно закрыть границу для иностранных туристов в связи с распространением в Китае нового типа пневмонии, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на базирующееся в Китае туристическое агентство Young Pioneer Tours (YPT).

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Как отмечается в сообщении, КНДР прекращает принимать группы иностранных туристов с 22 января в качестве превентивной меры против распространения вируса. В настоящее время большинство иностранцев, посещающих КНДР, прибывают из Китая.

Ранее подобные ограничительные санитарные меры вводились в КНДР в 2014 году, когда в Западной Африке была зафиксирована эпидемия геморрагической лихорадки Эбола. Тогда для въезжающих в народную республику иностранцев действовал 21-дневный карантин, в ходе которого им не разрешалось покидать здания гостиницы в Пхеньяне.

Теги
КНДРКитайская вирусная пневмония
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