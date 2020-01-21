СМИ: принц Гарри прибыл в Канаду к своей семье

Принц Гарри прилетел в Ванкувер (провинция Британская Колумбия), откуда позже вылетел в город Виктория. Телеканал также опубликовал фотографию, на которой видно, что он направляется к ожидающему его на взлетно-посадочной полосе внедорожнику, улыбаясь.

ОТТАВА, 21 января. /ТАСС/. Британский принц Гарри прилетел из Великобритании в Канаду, чтобы воссоединиться со своей супругой Меган Маркл и их сыном, восьмимесячным Арчи. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV .

8 января принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга через свой Instagram заявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость, а также жить на два дома - в Канаде и в Великобритании.

Супруга Гарри покинула Великобританию почти сразу после этого заявления. По словам официального представителя четы, Меган Маркл вернулась в Канаду, где вместе с семьей проводила рождественские каникулы, и сейчас находится там вместе с сыном.

18 января Букингемский дворец объявил, что пара отныне не сможет официально представлять королеву Великобритании Елизавету II в официальных поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Также было объявлено о том, что семья принца более не будет получать бюджетных средств, за счет которых покрывались расходы герцога и герцогини Сассекских, сопряженные с их официальной ролью членов монаршей фамилии.

В течение ближайшего времени принц должен будет отказаться от привилегий и почетных воинских званий, включая звание капитан-генерала Королевской морской пехоты, которое в 2017 году ему передал дед - герцог Эдинбургский Филип.