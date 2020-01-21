Власти России усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Правительство РФ проводит все необходимые мероприятия по снижению рисков для здоровья граждан в связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией в Китае, сообщили во вторник журналистам в секретариате и.о. вице-премьера Татьяны Голиковой.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

В связи с обнаруженным в декабре в городе Ухань коронавирусом новой пневмонии (2019-nCoV) Роспотребнадзор, как сообщили ТАСС в ведомстве 15 января, усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу РФ за возвращающимися гражданами из Китая.

"Правительством в связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением в Китае заболевания новым коронавирусом, организованы и проводятся все необходимые мероприятия, направленные на снижение рисков для здоровья наших граждан, связанных с возможностью завоза возбудителя данного заболевания на территорию страны. Роспотребнадзором с 31 декабря 2019 года усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу РФ", - сообщили в секретариате.

Отработан алгоритм действий с медицинским персоналом при выявлении лиц с признаками инфекционного заболевания. "Проработаны вопросы немедленной изоляции больных и установления медицинского наблюдения за контактными, а также обеспечения лабораторной диагностики в учреждениях Роспотребнадзора. Приняты меры по обучению медицинского персонала", - отметили в секретариате.

Также установлено взаимодействие с властями Китая и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). "Тактика противоэпидемических мер будет корректироваться с учетом поступающей из КНР и ВОЗ информации, в том числе при необходимости в рамках работы правительственной комиссии по вопросам химической и биологической безопасности", - добавили в секретариате.