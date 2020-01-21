Клишас: Чайка на новом посту сможет продвинуть нацпроекты и повысить качество жизни людей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Юрий Чайка имеет огромный опыт работы в сфере защиты прав граждан и сможет существенно повысить качество жизни людей в новой должности полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Такое мнение высказал во вторник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, полномочный представитель верхней палаты парламента в Генпрокуратуре Андрей Клишас.

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"Юрий Яковлевич Чайка имеет огромный опыт в вопросах защиты прав и законных интересов граждан. Проблемы людей всегда были в центре его внимания в период работы в должности генпрокурора. Уверен, что он сможет существенно продвинуть национальные проекты и повысить защищенность и качество жизни людей на новом ответственном посту", - сказал Клишас журналистам.

Он также выразил благодарность Чайке от имени комитета "за очень конструктивную и плодотворную работу с Советом Федерации".

Как сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, генпрокурор России Юрий Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Указ еще не подписан.

В понедельник Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ. Председатель СФ Валентина Матвиенко сообщила, что после одобрения кандидатуры двумя профильными комитетами палаты представление будет рассмотрено на заседании Совфеда 22 января.