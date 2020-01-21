Роспотребнадзор разработал средства для диагностики коронавируса, обнаруженного в Китае

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработал средства для диагностики обнаруженного в Китае нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"В связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением в Китае заболевания, вызванного новым коронавирусом, учеными ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора менее чем за 7 дней с момента публикации информации о генетической последовательности вируса разработаны средства для лабораторной диагностики нового патогена", - говорится в сообщении.

Одно из двух разработанных средств выявляет новый коронавирус 2019-nCoV. Второе может, помимо этого, использоваться для диагностирования такого заболевания как "тяжелый острый респираторный синдром" (ТОРС или SARS), также известного как "атипичная пневмония".

Лаборатории Роспотребнадзора имеют необходимое оборудование, а также специалистов для диагностики нового коронавируса, обнаруженного в Китае, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства. "Лаборатории федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центры гигиены и эпидемиологии" Роспотребнадзора по всей России обладают необходимым оборудованием и специалистами для использования разработанных средств диагностики", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для диагностики нового вируса ведомство разработало и утвердило временные методические рекомендации. Также реализуются все необходимые меры по предупреждению завоза и распространения болезни, вызванной коронавирусом.

"Тактика противоэпидемических мер будет корректироваться с учетом поступающей из КНР и Всемирной организации здравоохранения информации", - сообщили в Роспотребнадзоре, призвав жителей России до стабилизации ситуации воздержаться от поездок в город Ухань, где зарегистрировано наибольшое число заражений.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой сообщил ТАСС, что Минздрав России начал работу по созданию вакцины против коронавируса и ведет переговоры с китайскими учеными о возможности получения биологического материала, чтобы приступить к непосредственному созданию вакцины.